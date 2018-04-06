محمد بن سلمان يكشف موعد امتلاك السعودية سلاحا نوويا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد، مشيرا إلى أن بدء تصنيع سلاح نووي مرهون بتحرك إيراني في هذا الصدد.

© REUTERS/ JOE PENNEY وزير الخارجية السعودي: إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي

جاء ذلك في حواره مع مجلة " تايم " الأمريكية، الذي نشرته مساء أمس الخميس 5 أبريل / نيسان، قال فيه إن الرياض لن تبدأ في تصنيع سلاح نووي حتى تعلن إيران امتلاك سلاح نووي، مضيفا: "لن نبدأ تصنيع سلاح نووي حتى تبدأ إيران في ذلك".

وأوضح ابن سلمان أنه رغم وجود جيوش أضخم من الجيش السعودي في المنطقة، إلا أن السعودية تجهز جيشها بأحدث الأسلحة المتطورة، مقارنة بعتاد أقل تقدما تمتلكه جيوش أخرى.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن الجيش الإيراني ليس بين أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط، مشيرا أن القدرات التكنولوجية المتقدمة التي يملكها الجيش السعودي تعد مزيجا بين العديد من التقنيات العسكرية المتقدمة في العالم.