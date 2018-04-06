روسيا وتركيا ترصدان 13 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ما زال مستقرا، وأنه تم رصد خروقات في محافظات إدلب واللاذقية ودمشق ومناطق أخرى.

© Sputnik. Ali Hassan روسيا وتركيا ترصدان خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا...هكذا تتوزع

وأضافت الوزارة في نشرتها: "الوضع العملياتي في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، بينما تم رصد 8 خروقات في محافظات حلب (2)، واللاذقية (4)، ودمشق (2)، أما الجانب التركي فرصد 5 خروقات، جميعها في محافظة إدلب (5)".

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بإيصال 8.45 طن من المساعدات الإنسانية إلى بلدة تقسيس في محافظة حماة.

وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية اليوم 1779 عملية، بينما يبلغ إجمالي وزن تلك المساعدات — 2508.4 طن، كما تم تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 184 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 76148 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية تم توقيع اتفاقين حول انضمام قريتي تل دبين، القنطرة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام 2497 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.