هولندا تقدم 300 مليون يورو دعما للبنان

أعلنت الوزيرة الهولندية للتجارة الخارجية والتعاون للتنمية، سيغريد كاغ، خلال "مؤتمر الأرز" الذي تستضيفه باريس لدعم لبنان، أن بلادها ستقدم 300 مليون يورو دعما للبنان.

باريس — سبوتنيك. وذكرت قناة "الجديد"، أن "هولندا أعلنت خلال مؤتمر "سيدر" عن تقديم 200 مليون يورو قروضا ميسرة و100 مليون يورو قروضا مشروطة للبنان".

© Sputnik. Patrick Baz السعودية تعود إلى لبنان بوجه ناعم

وتعوّل الحكومة اللبنانية على مؤتمر الأرز الخاص بلبنان، والذي يُعرف أيضاً باسم "مؤتمر باريس4 "، لكي تنهض باقتصاد البلاد الذي يعيش وضعا هشاً، آملةً أن تحصد مبلغاً يصل إلى 7 مليارات دولار، يسمح لها بإطلاق خطتها الجديدة لتحسين البنى التحتية وتشجيع الاستثمارات.

وتختتم أعمال المؤتمر بكلمة ختامية يلقيها الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بعد اجتماع رباعي مغلق يجمعهما بوزيري الخارجية جان إيف لودريان والاقتصاد، برونو لومير.