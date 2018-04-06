بشار الجعفري: دمشق تنسق مع موسكو وطهران لإعداد قائمتها للجنة الدستورية

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن دمشق تعمل بالتنسيق مع موسكو وطهران على تشكيل قائمة ممثلي دمشق في اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن موعد انتهاء العمل غير معروف حتى الآن.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID بشار الجعفري: إلغاء جلسة مجلس الأمن حول سوريا يدل على وعي أغلب الدول الأعضاء

باكو — سبوتنيك . وذكر الجعفري لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الجمعة 6 أبريل / نيسان، أن دمشق لم تقدم قائمتها للجنة الدستورية وأنه يجري العمل على ذلك.

وفي رده على سؤال حول موعد انتهاء العمل على تحضير القائمة، قال الجعفري: "نحن لا نعلم، في هذه المرحلة، نحن نعمل على ذلك مع الروس وكذلك مع الإيرانيين".