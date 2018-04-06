من بينها السعودية... دول تتعهد بتقديم نحو 2.8 مليار دولار لدعم اقتصاد لبنان

قال مستشار كبير لرئيس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، إن دولا تعهدت بتقديم قروض ومنح بنحو 2.8 مليار دولار خلال مؤتمر "سيدر" في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يهدف إلى دعم اقتصاد البلاد.

© REUTERS/ Eric Feferberg انطلاق مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني بقروض ميسرة

وقال نديم المنلا للصحفيين، بحسب وكالة "رويترز": "نحن نتحدث حتى الآن عن نحو 1.8 مليار دولار في صورة قروض ميسرة و800 مليون دولار في صورة منح".

كما لفت المنلا إلى أن إعلانات مهمة أخرى ستصدر في وقت لاحق اليوم.

وأوضح المستشار أن ذلك يشمل تجديد خط ائتمان بقيمة مليار دولار من السعودية لم يتم استخدامه.

وانطلق مؤتمر "سيدر" في العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، من خلال تقديم قروض ميسرة تفوق الـ 10 مليار دولار.

وفي كلمة له بافتتاح المؤتمر، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، إن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بسبب الأزمة السورية كانت 18 مليار دولار حتى عام 2015.