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14:11 06 أبريل/ نيسان 2018
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    إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية، سوريا

    الجيش السوري يلقي مناشير لأهالي الدوما ويمهل المسلحين يومين لتنفيذ الاتفاق

    © AP Photo/ SANA
    العالم العربي
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    نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله إن مروحيات تابعة للجيش السوري ألقت مناشير تدعو أهالي دوما في الغوطة الشرقية إلى العودة لحياتهم الطبيعية.

    دمشق — سبوتنيك. وقال المصدر الأمني إنه "تم الاتفاق برعاية روسية بين الجيش السوري ومسلحي دوما على انضمام "جيش الإسلام" إلى قوات الدفاع الوطني للقتال تحت راية الجيش السوري ودخول الشرطة العسكرية السورية والروسية للإشراف على إخلاء المخطوفين".

    خروج المسلحين
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    مغادرة 21 حافلة تقل مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم مدينة دوما في الغوطة الشرقية

    وأضاف المصدر أن "هذه البنود الأولية للاتفاق، على أن يتم اليوم اجتماع آخر لإنجاز الاتفاق بشكل كامل ".

    بحسب المصدر، أعطى الجيش السوري المسلحين مهلة لغاية يوم الأحد القادم، للبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

    وتضمنت المناشير التي ألقاها الجيش على دوما مايلي:

    "عودوا إلى حياتكم الطبيعية!! أهلنا الكرام في دوما، تم التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لاعتماد الحل السلمي وعودة الاستقرار إلى المدينة.

     وفقا لما يلي:

    خروج المسلحين
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    12 حافلة تقل 629 مسلحا من "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس

    — السماح لجميع المسلحين الراغبين بالذهاب إلى جرابلس بالمغادرة مع أسلحتهم وعائلاتهم بضمانات الحماية الروسية.

    — تدعو الحكومة السورية جميع المدنيين للبقاء في مدينتهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

    — ستقدم الحكومة كل الخدمات لإعادة تأهيل البنية التحتية في دوما وسيقوم ممثلو الدولة السورية بعقد لقاءات مع الفعاليات الأهلية لإعادة تفعيل جميع الوثائق التي منحت خلال الحرب سنوات الحرب بشكل قانوني.

    — يمنح الطلاب في جميع مراحلهم الدراسية الحق بمتابعة التعليم في المنشآت التعليمية الحكومية بعد تجاوزهم اختبارات بسيطة.

    — اعتبارا من اليوم 6/4/2018، سيتمكن المسلحون الذين يسلمون أسلحتهم في نقطة التسجيل المحددة للشرطة العسكرية الروسية من تسوية أوضاعهم في اقصر وقت وبضمانة سورية روسية وهذا يشمل أيضا السكان المدنيين.

    الغوطة الشرقية
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    بدء خروج مسلحي "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية

    — سيمنح الشباب الذين بلغوا سن خدمة العلم فترة تأجيل من ستة إلى عشرة أشهر.

    — ستقوم وزارة الداخلية من خلال مراكز الشرطة وبضمانة الشرطة العسكرية الروسية بتأمين الحماية لمدينة دوما خلال فترة إعادة تأهيل المدينة.

    — سيتم تأمين الحركة التجارية الحرة إلى المدنيين وكذلك حركة وسائط النقل.

    سلموا أسلحتكم وعودوا إلى حياتكم الطبيعية الأمنة في وطنكم".

    انظر أيضا:

    بدء خروج مسلحي "جيش الإسلام" من الغوطة الشرقية
    اتفاق بين الجيش السوري ومسلحي "جيش الإسلام" بخروج الأخير من دوما إلى جرابلس
    معلومات أولية عن قرب التوصل لاتفاق على خروج "جيش الإسلام" من دوما إلى إدلب
    بالفيديو... أطفال سوريون تحت ظل جرائم "جيش الإسلام"
    بوغدانوف: مفاوضات خروج "جيش الإسلام" من الغوطة مستمرة وتوجد فرصة للتقدم
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