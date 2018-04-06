بعد لقاء وزيري الخارجية... هل تعود العمالة الهندية إلى ليبيا

قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد الأربد، إن وزير الخارجية الليبية محمد سيالة بحث مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى عودة العمالة الهندية للعمل لدى شركات القطاع العام في ليبيا.

طرابلس – سبوتنيك . وأكد الأربد لوكالة " سبوتنيك " أن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر حمودة سيالة، بحث مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في العاصمة باكو على هامش أعمال اجتماع المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأشار إلى أن سيالة أشاد بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين و الشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها و تنميتها في كل المجالات، مضيفا: "قدم الوزير محمد سيالة شكره وتقديره للسيدة سوشما وزير خارجية جمهورية الهند على الإذن للعمالة الهندية للعودة إلى ليبيا للعمل مع شركات القطاع العام".

وأضاف أنه بناء على طلب سيالة خلال اللقاء وعدت الوزيرة سوشما بإعادة النظر في تطوير القرار ليشمل العاملين في القطاع الخاص أيضا.

واوضح الأربد أن سيالة أثنى على الدور الريادي للهند، التي تعد من الدول الأوائل المؤسسة لحركة عدم الانحياز بجهود الزعيم الهندي المناضل جواهر لال نهرو، أحد أبطال مؤتمر باندوج في العام 1955".

يذكر أن وزير الخارجية الليبي لحكومة الوفاق الوطني يشارك في الدورة 18 للاجتماع الوزاري لمنتصف المدة لحركة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان.