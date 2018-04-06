الصحة الفلسطينية: مقتل 3 وإصابة 252 بجراح مختلفة شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلي في مسيرة العودة، برصاص الجيش الإسرائيلي، إلى 3 أشخاص، وإصابة 252 شخص شرقي قطاع غزة.

© REUTERS/ Mohammed Salem مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في احتجاجات على حدود غزة

رام الله — سبوتنيك . وقال بيان للوزارة، اليوم الجمعة، إن هناك "3 قتلى و252 مصاب بجراح مختلفة واستنشاق غاز شرقي قطاع غزة".

يذكر أن الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، دعت اليوم الجمعة، الفلسطينيين إلى الخروج والتظاهر قرب نقاط التماس والاحتكاك مع قوات الجيش الإسرائيلي في "جمعة الغضب"، تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ودعما وإسنادا لقطاع غزة.

من جانبه قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "منذ ساعات الصباح تقام أعمال شغب عنيفة في خمسة مراكز على طول الحدود مع قطاع غزة يشارك بها مئات الفلسطينيين".

وأضاف أدرعي: "تستخدم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا لتعليمات إطلاق النار".