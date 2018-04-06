شاهد ما كتبه ابن سلمان على القمر الصناعي السعودي قبل إطلاقه

وقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء.

وكتب ولي العهد عبارة "فوق هام السحب" على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات.

تم تصنيع القمر بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة لوكهيد مارتن، حيث تجري اللمسات النهائية قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وذكرت الصحيفة أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصنع شركة لوكهيد مارتن المتخصصة في أنظمة الدفاع العسكرية والصواريخ والفضاء، جاءت استكمالا للعلاقة التاريخية التي تربط السعودية بالشركة على مدار خمسة عقود خلال الـ50 عاما الماضية.

ولي العهد يكتب عبارة "فوق هام السحب"على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات والذي تم تصنيعه بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة "لوكهيد مارتن"، حيث تجري اللمسات النهائية قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي.

.#السعودية_فوق_هام_السحب

. pic.twitter.com/RjI1QLR6di — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 6, 2018

​وتابع ابن سلمان الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها العام الماضي في شراء منتجات شركة لوكهيد في الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، وسفن القتال، والطائرات التكتيكية، وتكنولوجيات وبرامج الأجنحة الدوارة، بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار ستكون خلال السنوات العشر المقبلة أهم عامل للمساعدة في دعم الأمن العالمي.