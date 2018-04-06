أمين عام الجامعة العربية يبحث "التعاون المشترك" مع رئيس البرتغال

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أرنستو ريبيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، لمناقشة "التعاون المشترك" بين الجانبين.

وجاء اللقاء خلال زيارة أبو الغيط الحالية إلى البرتغال ، والتي ناقش فيها عدد من القضايا الهامة على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تطوير علاقات التعاون والصداقة بين العالم العربي والبرتغال.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن الرئيس البرتغالي أكد خلال اللقاء مدى الأولوية الكبيرة التي توليها البرتغال لعلاقاتها بالدول العربية، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات والعلاقات المتميزة القائمة بينهما حاليا على المستوى الرسمي والشعبي والثقافي.

وأشار رئيس البرتغال، وفقا لعفيفي، إلى أن هذا يمثل محركا جيدا للبناء عليها، من أجل تحقيق طفرة في مجرى هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

© Photo/ مكتب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس البرتغال

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أعرب بدوره عن تقديره الكبير للمواقف البرتغالية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية على المستوى الدولي، ومن خلال عضوية البرتغال في الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

© AP Photo/ أبو الغيط يتوجه إلى البرتغال في زيارة عمل مهمة

ونوه أبو الغيط إلى المبادرات البرتغالية الهامة، التي تمثل قيمة مضافة في إطار العمل الدولي على غرار مبادرة الرئيس الأسبق سامبايو، لتعزيز الحوار بين الحضارات.

وأشار إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة العمل على الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين العربي والبرتغالي، خاصة في ظل وجود فرص جيدة وواعدة في مجالات التبادل التجاري وتعزيز حركة الاستثمارات.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي، الذي نظمته الحكومة البرتغالية أمس 5 أبريل/ نيسان، حول موضوع "التعليم العالي في أوقات الطوارئ" كانت قد شهدت تكريم الرئيس البرتغالي اسم جامعة الدول العربية، من خلال منح الأمين العام واحدا من أهم الأوسمة التي تقدمها دولة البرتغال للجهات الأجنبية، وذلك في إطار التقدير الكبير الذي يحمله الجانب البرتغالي لدور ومكانة الجامعة العربية في تعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية والبرتغال.