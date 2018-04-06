سياسي ليبي: عدم تمثيل كافة الأطراف في الحوار يطيل أمد الأزمة

وتابع مبروك "الأمم المتحدة لم تضع معايير واضحة وصحيحة بشأن التسريع في حل القضية الليبية، خاصة أن هناك قصد في مد أمد الأزمة، وأن الخصم الحقيقي معروف للجميع، وبإمكان الليبيين الالتقاء على طاولة مستديرة والاتفاق على ما يقضي للصالح العام".
وأشار إلى أن الخروج من المأزق الحالي يتمثل في ترك عملية الحل ليكون "ليبي — ليبي"، وأنه "بإمكان مصر أن تسهم في هذا الأمر بشكل كبير، نظرا لثقة الأطراف الليبية في مصداقية تعاملها وسعيها لحل الأزمة الليبية وهو ما يؤهلها للإشراف على عملية التسوية الليبية بعيدا عما يحاك لليبيا والرغبة في استمرار الأوضاع كما هي الآن".
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