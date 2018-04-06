أمير قطر يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق عدة أيام

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، كان في استقبال أمير قطر والوفد المرافق، لدى وصوله إلى قاعدة "ماكديل" الجوية، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، وعدد من كبار الضباط في القيادة المركزية، وسفير دولة قطر لدى واشنطن، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني.

© Sputnik. Vitaliy Belousov أمير قطر يلتقي بالرئيس الأمريكي في العاشر من أبريل

ومن المقرر أن يجري أمير قطر مباحثات مع الجنرال فوتيل، ثم يتوجه إلى ميامي، حيث سيجتمع مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات القطرية — الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشيخ تميم بن حمد، في واشنطن، الثلاثاء القادم، لبحث سبل تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وقطر، والدفع بالأولويات الأمنية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، بأن الشيخ تميم بن حمد والرئيس ترامب، سيبحثان سبل دعم وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

© REUTERS/ THOMAS MUKOYA أمير قطر يصدر قرارا عسكريا جديدا

ويتضمن برنامج زيارة أمير قطر، الذي يرافقه وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال، لقاءات في واشنطن مع وزراء وأعضاء من الكونغرس الأمريكي.

وكان أمير قطر قد تلقى، الثلاثاء الماضي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتناول النقاش بينهما عدداً من القضايا الراهنة، لا سيما مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشتركة في هذا المجال.

كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.