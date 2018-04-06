ما سبب عدم الإفراج عن الساعدي القذافي حتى الآن

قال مصدر قضائي ليبي لـ"سبوتنيك" إن عدم الإفراج عن الساعدي القذافي حتى الآن لم يكن بالحسبان.

وأضاف المصدر أن عدم الإفراج عن الساعدي يرجع لعدم التعرف على الجهة الموقوف لديها الساعدي القذافي، خاصة أنه في طرابلس "توجد أكثر من جهة مسلحة وكتائب متعددة، كما أنه لم يتم التعرف على تبعية السجن الموقوف فيه من أجل مخاطبة الجهة المسؤولة عنه بشكل رسمي لتنفيذ حكم المحكمة النهائي بالبراءة والذي يستوجب تنفيذه إعمالا لاستقلالية القضاء الليبي وتنفيذ أحكام القانون".

وأشار المصدر إلى أن الأمر يعد سابقة لم تحدث من قبل أن يحاكم مواطن لعدة أعوام وبعد صدور الحكم بالبراءة يظل مصيره مجهولا بسبب عدم رسمية الجهة المحتجز لديها الساعدي القذافي وهو ما ينعكس سلبا على هيبة الدولة الليبية التي يجب أن تعمل من أجل تمكين القضاء وتنفيذ أحكام القانون بشكل حاسم.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت ببراءة الساعدي معمر القذافي في قضية مقتل مدرب ولاعب نادي "الاتحاد" السابق بشير الرياني.