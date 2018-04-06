محتجون يتوعدون برد مزلزل على جريمة اغتصاب جندي سوداني لامرأة يمنية

انطلقت مسيرة حاشدة في العاصمة صنعاء، وسط اليمن، للتنديد بجريمة اغتصاب امرأة يمنية من قبل جندي سوداني في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، فيما دعا وكيل محافظة الحديدة، علي أحمد قشر، إلى إعلان النكف القبلي، والنفير العام للرد على جرائم العدو وانتهاكاته.

صنعاء — سبوتنيك. وأعلن المشاركون في المسيرة التي نُظمت في ساحة باب اليمن وسط العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، "النفير العام والنكف لقبائل اليمن للتوجه إلى الجبهات للثأر لجريمة الاغتصاب والدفاع عن العرض والأرض والرد على جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني".

© Sputnik. IBRAHIM MATRAZ حقوقي يمني يعلق على اغتصاب جندي سوداني لفتاة الحديدة

وتوعد المحتجون "برد قوي ومزلزل على الجريمة وكل جرائم العدوان والمرتزقة طوال الثلاث السنوات الماضية، وأن الشعب اليمني سيدافع عن أرضه وعرضه مهما كانت التضحيات".

وأكد المحتجون في المسيرة التي شاركت فيها الجالية السودانية، "الاستعداد للتحرك إلى جبهات العزة والشرف والبطولة لمواجهة العدوان ومرتزقته، حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين".

وشدد المتظاهرون على "أن العرض اليمني خط أحمر لا يمكن المساس به ولا المساومة عليه وأن المساس به سيحول قبائل اليمن وكباره وصغاره وجيشه ولجانه إلى قنابل موقوتة تمزق العدوان ومرتزقته وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم"، متعهدين "بالسير على طريق الانتصار للعرض والشرف الذي أهدره الاحتلال ومرتزقته في ظل تواطؤ وصمت دولي مخجل ومعيب".

© Sputnik. IBRAHIM MATRAZ محلل سياسي جنوبي يكشف الحقيقة في قصة اغتصاب فتاة الحديدة

ومن جانبه، دعا وكيل محافظة الحديدة، علي أحمد قشر، في كلمة ألقاها باسم أبناء تهامة قبائل وأبناء تهامة "إلى إعلان النكف القبلي والنفير العام لتطهير ما دنسه العدو ومرتزقته والرد على جرائمه وانتهاكاته".

وتشهد صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، احتجاجات تستنكر اغتصاب امرأة يمنية، من قبل جندي سوداني، ضمن القوات السودانية المشاركة في التحالف باليمن، في حين لم تصدر الحكومة اليمنية أي رد فعل لتأكيد الحادثة أو نفيها.