تسجيل
19:32 06 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    دوما

    الجيش السوري يسيطر على معظم مزارع دوما من جهة مسرابا شرق دوما بالغوطة الشرقية

    © Sputnik. HASSAN HASHEM
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري يسيطر على معظم مزارع دوما من جهة مسرابا شرق دوما بالغوطة الشرقية.

    دوما
    © Sputnik. HASSAN HASHEM
    بالفيديو... قوات من الجيش العربي السوري تدخل إلى مزارع دوما في الغوطة الشرقية
    وأشار المصدر الميداني إلى ان قوات المشاة في الجيش العربي السوري تبدأ اقتحام مدينة دوما بعد تحطيم دفاعات "جيش الإسلام" بمحيط المدينة.

    وقبل ساعات من عصر اليوم الجمعة، بدأت قوات من الجيش السوري في دخول مزارع دوما في الغوطة الشرقية وذلك بعد قيام مسلحو "جيش الإسلام" بقصف أحياء سكنية ومناطق في العاصمة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

    وقال مراسل "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، إن "قوات من الجيش السوري تدخل مزارع دوما".

    وأضاف "سلاحا الجو والمدفعية يوجهان ضربات مركزة ضد أوكار إرهابيي جيش الإسلام"، وذلك "ردا على استهداف الإرهابيين للأحياء السكنية"، وعرقلة اتفاق دوما.

    من جهته أكد مصدر عسكري، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "جيش الإسلام قصف المدنيين على معبر مخيم الوافدين"، مضيفا أن "الطيران الحربي السوري يرد على مصادر النيران".

    وخلال تلك المواجهات، قتل شخصان طفل وامرأة وأصيب 21 آخرين، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    انظر أيضا:

    خبير عسكري: الدولة السورية لن تسمح بتفجير سجن التوبة ولا بخروج 900 مليون دولار من دوما
    الكشف عن أسباب تعثر تنفيذ اتفاق خروج المسلحين من دوما
    مغادرة 21 حافلة تقل مسلحي "جيش الإسلام" وعائلاتهم مدينة دوما في الغوطة الشرقية
    تخبط وخلافات داخلية بين المسلحين تعطل مسار التسوية النهائية في دوما
    500 طن مساعدات غذائية لمدينة دوما ومخبز متنقل وتشغيل 5 أفران خاصة فيها
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار الغوطة الشرقية, الجيش السوري يدخل دوما, جيش الإسلام, الجيش العربي السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مهرجان BoogelWoogel-2018 في المنتجع الشتوي روزا خوتر في سوتشي، روسيا
    من استقبال حافل بالربيع إلى إنزال العلم الأمريكي في روسيا - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شرط ترامب للسعودية لابقاء الجيش الأمريكي في سوريا
    شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما
    منظومة إسكندر الصاروخية
    منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك