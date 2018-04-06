قال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك" إن الجيش السوري يسيطر على معظم مزارع دوما من جهة مسرابا شرق دوما بالغوطة الشرقية.

© Sputnik. HASSAN HASHEM بالفيديو... قوات من الجيش العربي السوري تدخل إلى مزارع دوما في الغوطة الشرقية

وأشار المصدر الميداني إلى ان قوات المشاة في الجيش العربي السوري تبدأ اقتحام مدينة دوما بعد تحطيم دفاعات " جيش الإسلام " بمحيط المدينة.

وقبل ساعات من عصر اليوم الجمعة، بدأت قوات من الجيش السوري في دخول مزارع دوما في الغوطة الشرقية وذلك بعد قيام مسلحو "جيش الإسلام" بقصف أحياء سكنية ومناطق في العاصمة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وقال مراسل "الإخبارية السورية"، اليوم الجمعة، إن "قوات من الجيش السوري تدخل مزارع دوما".

وأضاف "سلاحا الجو والمدفعية يوجهان ضربات مركزة ضد أوكار إرهابيي جيش الإسلام"، وذلك "ردا على استهداف الإرهابيين للأحياء السكنية"، وعرقلة اتفاق دوما.

من جهته أكد مصدر عسكري، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أن "جيش الإسلام قصف المدنيين على معبر مخيم الوافدين"، مضيفا أن "الطيران الحربي السوري يرد على مصادر النيران".

وخلال تلك المواجهات، قتل شخصان طفل وامرأة وأصيب 21 آخرين، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".