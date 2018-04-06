الصحة الفلسطينية: مقتل 7 أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى الجمعة الثانية من "مسيرة العودة" اليوم 6 أبريل/ نيسان إلى 7 أشخاص.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات والنقاط الطبية بينهم 48 طفلا، حسب وكالة "معا" الإخبارية.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرات اليوم والتي عرفت باسم "جمعة الكوتشوك".

وكانت الفصائل والتنظيمات الفلسطينية قد دعت للخروج في تظاهرات، اليوم الجمعة، قرب نقاط التماس مع قوات الجيش الإسرائيلي، فيما سمي بـ"جمعة الغضب"، تنديدا بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ودعما وإسنادا لقطاع غزة.