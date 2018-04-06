التلفزيون السوري: تحرير المخطوفين أحد أهداف العمل العسكري في دوما

أكدت وسائل إعلام سورية مواكبة للعملية العسكرية التي بدأها الجيش السوري قبل ساعات ضد مسلحي وتحصينات مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بأن تحرير المخطوفين لدى المجموعات المسلحة هو أحد أهم أهداف العملية.