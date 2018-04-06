علاوي يحذر من التلاعب في الانتخابات العراقية وشراء الذمم

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، اليوم الجمعة 6 أبريل من التلاعب بالانتخابات و"شراء الذمم".