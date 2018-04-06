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    سعد الحريري مع الملك سلمان

    مسؤول لبناني: مؤتمر باريس يكسر جمود العلاقات بين لبنان والسعودية

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
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    قال مسؤول لبناني بارز، شارك في مؤتمر المانحين الذي عُقد في باريس اليوم الجمعة، إن المؤتمر ساهم في كسر جمود في العلاقات بين بلاده من جهة والمملكة العربية السعودية ودول عربية من جهة أخرى.

    رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري خلال مؤتمر سيدر في باريس
    © REUTERS/ Eric Feferberg
    من بينها السعودية... دول تتعهد بتقديم نحو 2.8 مليار دولار لدعم اقتصاد لبنان
    وكان مسؤولون لبنانيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن بيروت حصلت على تعهدات بأكثر من 11 مليار دولار على شكل هبات وقروض ميسرة لتمويل الاستثمارات في إصلاح البنية التحتية وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

    قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، في مقابلة مع "رويترز" من باريس إن المبالغ المتعهد بها تتراوح "بين قروض وهبات أبرزها من البنك الدولي بأربعة مليارات (دولار) على خمس سنوات والمملكة العربية السعودية مليار دولار والكويت وصناديقها 680 مليون والبنك الإسلامي 750 مليون على خمس سنوات".

    وقال إلياس بو صعب، مستشار الرئيس اللبناني لشؤون التعاون الدولي، في اتصال مع "رويترز" "السعوديون كانوا قد تحدثوا في الأعوام السابقة عن ثلاثة مليارات دولار كمساعدات وقروض عبر الصندوق السعودي. تقريبا هناك مشاريع نفذت لتاريخ اليوم بحوالي ملياري دولار، وهم قالوا اليوم إن المليار المتبقي سوف يتم تحريكه لتمويل المشاريع التي تشكل أولوية لدى الحكومة اللبنانية.

    وأضاف: "هذا في السياسة له قيمة بعد مرحلة جمود بين لبنان والمملكة العربية السعودية".

    وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية توترا في السنوات الماضية بلغ أوجهه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالة مفاجئة أثناء زيارة للمملكة مثيرا أزمة سياسية بين البلدين.

    واتهم مسؤولون لبنانيون في ذلك الوقت الرياض بإجبار حليفها الوثيق الحريري على الاستقالة ووضعه قيد الإقامة الجبرية لأنها ضاقت ذرعا بما يقوم به من مواءمات سياسية مع "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران.

    رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال إلقاء كلنته في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Aziz Taher
    في الحوار الأول منذ "استقالة الرياض"... رسالة قوية من الحريري إلى السعودية
    وعاد الحريري إلى بيروت عقب تدخل فرنسا بعدها بأسابيع وعدل عن استقالته ليطوي صفحة أزمة أثارت مخاوف على استقرار لبنان السياسي والاقتصادي ودفعته إلى صدارة المواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران.

    وكانت السعودية قد نصحت رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وطلبت من السعوديين هناك المغادرة في أسرع وقت ممكن. وأصدرت دول خليجية أخرى أيضا تحذيرات من السفر إلى لبنان.

    لكن العلاقات تحسنت بعد زيارة رئيس الوزراء اللبناني، الذي تضم حكومته الائتلافية ممثلين عن "حزب الله"، إلى السعودية في مارس/ آذار الماضي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. كما افتتح الحريري الأسبوع الماضي شارعا باسم الملك سلمان في وسط بيروت.

    وقال بو صعب، الذي شارك كوزير للتربية في حكومة الحريري السابقة إن "مسؤولين في الإمارات العربية المتحدة قدموا خطابا لم يلتزموا فيه بمبلغ معين ولكنه كان خطابا إيجابيا إذ أكدوا أنهم مع إعادة الانفتاح على لبنان المستقر وهذا في السياسة له قيمة".

    واعتبر أن الاندفاع الخليجي باتجاه لبنان "له دلالات في السياسة لناحية الوقوف مع لبنان ودعمه".

    لكنه أضاف: "كل هذه المشاريع تحتاج إلى موافقة الحكومة ومجلس النواب كما تستلزم اتباع الشفافية الخالصة وتفاهما سياسيا داخليا".

    وتابع: "هذه التحديات القادمة أمام الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل تم تأمين حركة اقتصادية لها شرط معرفة استغلالها داخل لبنان للاستفادة منها".

    انظر أيضا:

    انطلاق مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني بقروض ميسرة
    انطلاق مؤتمر "سيدر" في باريس غدا الجمعة
    وزير الاقتصاد اللبناني: نطمح في الحصول على 10 مليارات دولار من "سيدر 1"
    صحيفة: مفاجأة من محمد بن سلمان في مؤتمر "سيدر"
    حجم التمويلات الذي يسعى لبنان للحصول عليها من مؤتمر سيدر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, استقالة الحريري, الحكومة اللبنانية, رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, السعودية, لبنان
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