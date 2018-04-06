ماكرون: سنزيد من مساعدتنا الإنسانية للبنان والدول التي تستقبل اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أن بلاده ستقدم 550 مليون يورو لدعم لبنان، مشيرا أن لبنان عانى من أوضاع اقتصادية صعبة خاصة في ظل الحرب السورية.

باريس — سبوتنيك. قال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على هامش مؤتمر "باريس 4" لدعم لبنان، إن "الشعب اللبناني استقبل اللاجئين السوريين بكرم، وسنزيد من مساعدتنا الإنسانية للبنان والدول التي تستقبل اللاجئين السوريين"، معلنا أن "فرنسا ستقدم 400 مليون يورو و150 مليون يورو إضافية، منها منح ومنها قروض، لدعم لبنان".

© Sputnik. Vladimir Trefilov هولندا تقدم 300 مليون يورو دعما للبنان

وتابع ماكرون، "في الوقت الذي يمر به الشرق الأوسط بأسوأ لحظاته التاريخية من الضروري الحفاظ على بلد مسالم، لبنان العيش المشترك"، مضيفا، "أريد أن يكون لبنان مثالا لتأمين الاستقرار في المنطقة".

وكانت الدول المشاركة في "مؤتمر سيدر" المخصص لدعم الاقتصاد اللبناني، قد تعهدت في وقت سابق من اليوم، بـ10.4 مليار دولار من القروض والهبات للبنان.

ويهدف مؤتمر "الأرز" الخاص بلبنان، والذي يُعرف أيضاً باسم "مؤتمر باريس4 "، إلى النهوض باقتصاد لبنان الذي يعاني صعوبات، خاصة مع استفحال أزمة اللاجئين السوريين وتدهور وضع البنية التحتية، إذ تعول الحكومة اللبنانية، على حصد مبلغ يصل إلى 7 مليارات دولار، يسمح لها بإطلاق خطتها الجديدة لتحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات.