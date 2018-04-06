العراق... تفجير 30 عبوة ناسفة في الأنبار

أعلن مركز الأعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة 6 أبريل/ نيسان، عن تفجير 30 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وأكد المركز إلقاء القبض على 3 من عناصر "داعش" خلال عملية تفتيش أمنية، حسب السومرية نيوز

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيي رسول، إنه بعد ورود معلومات لقيادة عمليات الأنبار عن وجود عناصر إرهابية في منطقة الطاش، التأميم، قامت قوة أمنية بالقبض على 3 من عناصر "داعش".

وأضاف رسول أن "مفارز المعالجة" في القيادة ذاتها تمكنت من تفجير 30 عبوة ناسفة تعمل بالضغط في منطقة البو جدعان التابعة لناحية عامرية في الفلوجة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي عن تحرير أرض العراق بالكامل من "داعش".