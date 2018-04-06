البطريرك يازجي في رسالة عيد الفصح: لنكسر رحى الحرب حتى لا تدور من جديد

دعا بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، إلى تطهير النفوس وتصفية القلوب من كل المرارات التي سببتها الحرب.

وقال البطريرك يازجي في رسالته بمناسبة عيد الفصح المجيد: "يدنا ممدودة للمصافحة وقلبنا مفتوح للصفح لأننا أبناء القيامة وأبناء المسيح الغالب الخطيئة والموت بالمحبة والحياة".

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": لنكن سندا بعضنا لبعض ولنصفح ونحب ونعط فيعم الفرح والسلام… تعالوا نكسر رحى الحرب في شرقنا الحبيب حتى لا تعود تدور من جديد.

وجدد البطريرك يازجي الدعاء إلى الله لعودة كل المخطوفين ومنهم مطرانا حلب، بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس، ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس وبالشفاء لكل مصاب ومتألم.