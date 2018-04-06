سر اختيار محمد بن سلمان عنوان قصيدة ليصعد إلى الفضاء

تداول كثيرون عبارة الأمير السعودي بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فمن أين جاءت هذه العبارة؟.
سمو #ولي_العهد يوقع بعبارة "فوق هام السحب" على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقة ليحلق في الفضاء، حيث من المقرر تسليم هذه الأقمار نهاية هذا العام.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF#السعوديه_فوق_هام_السحب#واس pic.twitter.com/QW2l3xemUQ— واس (@spagov) April 6, 2018
وترتبط جملة "فوق هام السحب" بقصيدة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، التي كتبها عام 1986 وقت افتتاح استاد الملك فهد الرياضي، كما غناها الفنان محمد عبده، ولحنها سراج عمر، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.
#المملكة على أعتاب امتلاك تقنيات الطيران والأقمار الصناعية.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF#السعوديه_فوق_هام_السحب#واس pic.twitter.com/5piVeVUSy9— واس (@spagov) April 6, 2018
ويبدو أن الملك سلمان يحب القصيدة بشكل كبير، حيث حكى الشاعر بدر بن عبد المحسن في لقاء له، أن الملك سلمان سأله منذ 27 عاما عن عدم قيامه بإلقاء القصيدة لمرتين متتاليتين في أمسيتين، حيث قال له: "ليش ما قلت قصيدة فوق هام السحب؟".
من بريطانيا إلى امريكا ،— قس بن ساعدة (@SF_SKD) April 6, 2018
الشاب المُلهم يخطف الأنظار ويحصد النجاحات ويقدِّم للعالم وطناً متجدداً وعملاقاً وعظيماً اسمه #السعودية
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#السعوديه_فوق_هام_السحب pic.twitter.com/XDdH9EOAOq
وطلب الملك سلمان وقتها من الشاعر بدر بن عبد المحسن أن يلقي القصيدة في كل أمسية يذهب إليها.
وتقول القصيدة:
فوق هام السحب وإن كنت ثري
فوق عالي الشهب
يا أغلى ثرى
ووقع محمد بن سلمان، على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء.
سمو #ولي_العهد يطلع على التقنيات المتقدمة لانظمة الطيران والدفاع الجوي والأقمار الصناعية وفرص توطينها في #السعودية ويوقع بعبارة "فوق هام السحب" على قطعة القمر السعودي المتجه للفضاء.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF pic.twitter.com/c6aVbNMySq— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) April 6, 2018
وكتب ولي العهد عبارة "فوق هام السحب" على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات.
اليوم..— عناد العتيبي🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) April 6, 2018
وقع #ولي_العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي الذي سيتم إطلاقه للفضاء بعبارة
"فوق هام السحب" 🇸🇦
.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#crownprinceinSF pic.twitter.com/GMUhnTyEKd
وتم تصنيع القمر بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة لوكهيد مارتن، حيث تجري اللمسات النهائية قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
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