تسجيل
23:24 06 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد بن سلمان

    سر اختيار محمد بن سلمان عنوان قصيدة ليصعد إلى الفضاء

    © REUTERS/ Amir Levy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بكتابة عبارة "فوق هام السحب" على القمر الصناعي السعودي للاتصالات وذلك قبل إطلاقه إلى الفضاء.

    تداول كثيرون عبارة الأمير السعودي بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فمن أين جاءت هذه العبارة؟.

    وترتبط جملة "فوق هام السحب" بقصيدة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، التي كتبها عام 1986 وقت افتتاح استاد الملك فهد الرياضي، كما غناها الفنان محمد عبده، ولحنها سراج عمر، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.

    ويبدو أن الملك سلمان يحب القصيدة بشكل كبير، حيث حكى الشاعر بدر بن عبد المحسن في لقاء له، أن الملك سلمان سأله منذ 27 عاما عن عدم قيامه بإلقاء القصيدة لمرتين متتاليتين في أمسيتين، حيث قال له: "ليش ما قلت قصيدة فوق هام السحب؟".

    وطلب الملك سلمان وقتها من الشاعر بدر بن عبد المحسن أن يلقي القصيدة في كل أمسية يذهب إليها.

    وتقول القصيدة:

    فوق هام السحب وإن كنت ثري

    فوق عالي الشهب

     يا أغلى ثرى    

    ووقع محمد بن سلمان، على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقه ليحلق في الفضاء.

    وكتب ولي العهد عبارة "فوق هام السحب" على آخر قطعة للقمر الصناعي السعودي الأول للاتصالات.

    وتم تصنيع القمر بمشاركة مهندسين سعوديين في شركة لوكهيد مارتن، حيث تجري اللمسات النهائية قبيل إطلاقه إلى الفضاء الخارجي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

    انظر أيضا:

    محمد بن سلمان يكشف موعد امتلاك السعودية سلاحا نوويا
    ماذا قال محمد بن سلمان عن الجيش الإيراني
    كيف رد محمد بن سلمان على دعوى أنه "غير آمن"
    محمد بن سلمان: لولا "الدعم الملكي" لما وجدت أمريكا
    محمد بن سلمان يكشف عن نيته إنشاء مشروع عملاق في السعودية
    بعد أمريكا... محمد بن سلمان يزور فرنسا من أجل الاستثمارات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار زيارة ولي العهد, أخبار الحرب على اليمن, أخبار أبو بكر البغدادي, أخبار ولي العهد السعودي, أخبار, أخبار العالم الإسلامي, أخبار السعودية اليوم, أخبار أمريكا, أخبار السعودية, صاروخ باليتسي, صاروخ أنصار الله, قمر صناعي, صاروخ, إطلاق الصواريخ النووية, إطلاق قمر اصطناعي, إطلاق, إطلاق قمر صناعي, الديوان الملكي السعودي, الرئاسة الأمريكية, الإدارة الأمريكية, أنصار الله, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, الولايات المتحدة الأميركية, نجران, أمريكا, الرياض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مهرجان BoogelWoogel-2018 في المنتجع الشتوي روزا خوتر في سوتشي، روسيا
    من استقبال حافل بالربيع إلى إنزال العلم الأمريكي في روسيا - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شرط ترامب للسعودية لابقاء الجيش الأمريكي في سوريا
    شرط ترامب للملك السعودي لتعزيز صحبتهما
    منظومة إسكندر الصاروخية
    منظومة "إسكندر" الصاروخية التكتيكية الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك