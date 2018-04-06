سر اختيار محمد بن سلمان عنوان قصيدة ليصعد إلى الفضاء

تداول كثيرون عبارة الأمير السعودي بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، فمن أين جاءت هذه العبارة؟.

سمو #ولي_العهد يوقع بعبارة "فوق هام السحب" على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقة ليحلق في الفضاء، حيث من المقرر تسليم هذه الأقمار نهاية هذا العام. #محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو #CrownPrinceinSF #السعوديه_فوق_هام_السحب #واس pic.twitter.com/QW2l3xemUQ

وترتبط جملة "فوق هام السحب" بقصيدة للأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، التي كتبها عام 1986 وقت افتتاح استاد الملك فهد الرياضي، كما غناها الفنان محمد عبده، ولحنها سراج عمر، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.

ويبدو أن الملك سلمان يحب القصيدة بشكل كبير، حيث حكى الشاعر بدر بن عبد المحسن في لقاء له، أن الملك سلمان سأله منذ 27 عاما عن عدم قيامه بإلقاء القصيدة لمرتين متتاليتين في أمسيتين، حيث قال له: "ليش ما قلت قصيدة فوق هام السحب؟".

من بريطانيا إلى امريكا ،

الشاب المُلهم يخطف الأنظار ويحصد النجاحات ويقدِّم للعالم وطناً متجدداً وعملاقاً وعظيماً اسمه #السعودية

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#السعوديه_فوق_هام_السحب pic.twitter.com/XDdH9EOAOq — قس بن ساعدة (@SF_SKD) April 6, 2018

وطلب الملك سلمان وقتها من الشاعر بدر بن عبد المحسن أن يلقي القصيدة في كل أمسية يذهب إليها.

وتقول القصيدة:

فوق هام السحب وإن كنت ثري

فوق عالي الشهب

يا أغلى ثرى