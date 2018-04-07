اختطاف عميد بلدية العزيزية غربي ليبيا

أعلن مصدر أمني ليبي، اليوم السبت 7 أبريل/نيسان، عن قيام مجموعة مسلحة غرب البلاد، باختطاف عميد بلدية العزيزية من أمام منزله وجاء ذلك وفقا لصحيفة الوسط الليبية.

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طرابلس — سبوتنيك . ووفقا لصحيفة الوسط الليبية:

أكد مصدر أمني خطف عميد بلدية العزيزية جمال صالح الطيف، فجر السبت، من منزله بمنطقة الساعدية 35 كلم غرب طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

في سياق متصل، أعلن مصدر عسكري، فضل عدم الكشف عن اسمه، يوم الثلاثاء 3 أبريل/نيسان، أن مجموعة مسلحة قامت باختطاف ثلاثة شبان، بمنطقة الجفرة جنوبي ليبيا، منذ ثلاثة أيام، واقتادتهم بسيارتهم الخاصة على بعد 30 كيلو من منطقة الفقهاء جنوبي الجفرة.

وأضاف المصدر أن "الشباب هم أشرف أحمد بشير، أشرف أحميد حسون، بشير أحمد بشير، اختطفوا بسياراتهم الخاصة على بعد 30 كيلومترا من الفقهاء واتجهوا بهم إلى الطريق الصحراوي الرابط بمنطقة أتمسة".