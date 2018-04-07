ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة إلى عشرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت 7 أبريل/نيسان، عن أرتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة إلى 10 أشخاص.

© Sputnik. Valeriy Melnikov ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب غزة

غزة — سبوتنيك . وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، لوكالة " سبوتنيك ": "أمس، قتل 10 أشخاص ، بينهم شخص توفي متأثرا بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضي (6 أبريل)".

وتابع "من بين القتلى صحفي فلسطيني يدعى ياسر مرتجى (30 عاما)، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وسط قطاع غزة، خلال تغطيته لمسيرات العودة، أمس الجمعة".

وقال شهود عيان إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي على المصور مرتجى، أثناء تصويره المتظاهرين قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، فأصيب في منطقة البطن.

وباستشهاد الصحفي "مرتجى"، يرتفع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على المسيرات السلمية على حدود غزة منذ 30 مارس/ آذار الماضي، إلى 31 قتيلا، إضافة لآلاف المصابين، منهم 10 قتلوا أمس الجمعة، فيما أصيب في ذات اليوم 1354 شخصا منهم 491 إصابة بالرصاص الحي، ووصفت جراح 33 منهم بالخطيرة، بحسب بيانات رسمية.