إسرائيل تحظر دخول إطارات السيارات إلى غزة

قررت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة 6 أبريل/نيسان، حظر دخول إطارات السيارات إلى قطاع غزة.

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة إلى عشرة

وقال رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع لغزة رائد فتوح في تصريح نقلته وكالة "معا" الفلسطينية ، إن "الاحتلال ألغى تنسيق إدخال عدد من شاحنات إطارات السيارات، التي كان من المقرر دخولها للقطاع عبر معبر كرم ابو سالم الأحد المقبل".

وتابع "كان من المقرر إدخال 4 شاحنات، إلا أن الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجيء وغير مبرر".

ووصف فتوح

"القرار بأنه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطيني بقطاع غزة، ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة".

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أوقفت سابقا إدخال الاطارات المستعملة، حفاظا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت بادخال الجديد منها.

واندلعت أمس الجمعة مظاهرات حاشدة عند حدود قطاع غزة، ضمن ما وصفت بمظاهرات "مسيرة العودة الكبرى"، وأطلق عليه "مظاهرات الكاوتشوك"، نظرا لإحراق المتظاهرين عددا كبيرا من إطارات السيارات.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة أن تظاهرات الأمس سقط فيها حتى الآن 10 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي.