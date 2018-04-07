عقب لقاء محمد بن سلمان... شركة أمريكية كبرى تعلن خبرا سارا للسعوديين

وطلبت "أمازون" موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية، كما أضاف "سوق.كوم" المملوك لـ"أمازون" عددا من الوظائف للسعوديين وأخرى في دبي.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى التقارير الأمريكية التي كشفت عنها "أمازون"، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن رغبتها بالاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأنها تجري محادثات مع الرياض بشأن الاستثمار، في إطار سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخلق مكانة في قطاع التكنولوجيا للمملكة.
بعد زيارة @BillGates ، سمو ولي العهد إلتقى مؤسس أمازون @JeffBezos— نايفكو NAIF (@naifco) March 31, 2018
وبكذا انتهى يوم حافل يحمل في طياته كنوز لمستقبل المملكة.#محمد_بن_سلمان_في_سياتل pic.twitter.com/Niu9R2uKya
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