قوات برية إماراتية وماليزية تختتم التدريب العسكري المشترك "نمر الصحراء 5"

اختتمت قوات برية من الإمارات وماليزيا، اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان، تدريبات عسكرية مشتركة على أرض الإمارات، حملت الاسم الرمزي "نمر الصحراء 5"، وهدفت إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

القاهرة- سبوتنيك. وحضر التمرين الختامي نائب قائد القوات البرية الإماراتية العميد الركن سعيد راشد علي الشحي، وقائد جيش القوات المسلحة الماليزية الفريق أول داتو سري الكفل بن حاج قاسم.

ويأتي التمرين المشترك "نمر الصحراء 5" في إطار الحرص على تعزيز التعاون العسكري بين الإمارات وماليزيا؛ وذلك بغية رفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية، واكتساب الاحترافية في التعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة، في مختلف بيئات مسارح العمليات.

© AP Photo/ Hani Mohammed الإمارات تكشف عن حجم المساعدات التي قدمتها لليمن منذ بدء الحرب

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع مملكة ماليزيا بعلاقات قوية، بدأت بافتتاح سفارة ماليزيا في أبوظبي عام 1983، وسفارة دولة الإمارات في كوالالمبور في العام 1995.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، من مليار دولار في عام 2002، إلى8.8 مليار دولار عام 2013.

وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لماليزيا، كما تم إنشاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي — الماليزي، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل، في تموز/يوليو 2017، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون، لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.