السفير الفلسطيني بالقاهرة: الغاز الذي استخدمته "إسرائيل" أدى لوفاة شخص

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إن التحركات مستمرة بشأن طلب حماية دولية للشعب الفلسطيني، خاصة وأن الغاز الذي تستخدمه إسرائيل أدى إلى وفاة شخص، وقد يكون غاز قاتل.

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa الخارجية الفلسطينية تدين الموقف الأمريكي بشأن اعتداءات الجيش الإسرائيلي في غزة

وأضاف لـ" سبوتنيك "، أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل الإجراءات، خاصة أنها دأبت وأمعنت في إجهاض الطلبات الفلسطينية في مجلس الأمن دائما، إلا أن الأمر لن يثنينا عن التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني من "بطش قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تقوم بالتصعيد دائما ضد الفلسطينيين السلميين، الذي خرجوا إلى ساحات التظاهر، وأن الجانب الفلسطيني تقدم بطلب عاجل للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لتشكيل فريق من الخبراء لتقصي الحقائق في الغازات المستخدمة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة إلى 9، خلال مسيرات العودة التي انطلقت من قطاع غزة تجاه الجدار الأمني الفاصل مع إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد قتلى الجمعة الثانية من "مسيرة العودة"، أمس الجمعة 6 أبريل/ نيسان، إلى 7 أشخاص.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن 1070 مواطنا وصلوا إلى المستشفيات والنقاط الطبية بينهم 48 طفلا، حسب وكالة "معا" الإخبارية، وشارك آلاف الفلسطينيين في مظاهرات اليوم والتي عرفت باسم "جمعة الكوتشوك".