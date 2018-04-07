وزير الداخلية اليمني يكشف المستور...والسعودية تحاول "تلطيف" الأجواء

اتهم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بالتدخل في شؤون بلاده.

© AP Photo/ Hani Mohammed الإمارات تكشف عن حجم المساعدات التي قدمتها لليمن منذ بدء الحرب

وقال الميسري، في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الإمارات العربية المتحدة، تقف وراء منع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك" للحكومة الشرعية.

وقال الميسري إن الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي و السلطات في أبوظبي "حاد" وقد وصل إلى مرحلة أن وجود هادي في عدن أصبح غير مرغوب فيه من قبل الإمارات، مشيرا إلى أن السعودية تحاول حاليا "تلطيف" الأجواء من باب الحرص على حياة الرئيس هادي في ظل الظروف الأمنية السيئة التي هي بيد الإماراتيين، على حد قوله.

وحذر الوزير اليمني من أن الإشكال بين الحكومة اليمنية الشرعية والإمارات العربية المتحدة يؤثر سلبا من ناحية الأداء ضد "أنصار الله" فيما يتعلق بإدارة الجبهات، موضحا أن المشكل لا يزال قائما في عدن بخصوص الأمن ومراقبة قوات التحالف، خاصة القوات الإماراتية، التي تسيطر على الميناء و المطار ومداخل ومخارج المدينة.

كما اعتبر أحمد الميسري أن الأدوات التي تستخدم في عدن لمكافحة الإرهاب هي أدوات غير صحيحة، لأن الجهات المخولة لمكافحة الإرهاب هي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي بالشراكة التنفيذية مع وزارة الداخلية، "وما يجرى الآن مجموعة من غير المدربين توكل لهم المهام من التحالف، ويقومون بمداهمات عشوائية التي تؤدي إلى أي نتيجة".

وأكد: "الدلائل على أرض المعركة وليست استنتاجات، تؤكد أننا قادرون على حسم المعركة".

© Sputnik. BADER HINDA استقالة وزير الدولة في الحكومة اليمنية من منصبه

وكان وزير الدولة في الحكومة اليمنية المستقيل صلاح الصيادي، قد دعا اليمنيين إلى الخروج بالتظاهر والاعتصام للمطالبة بعودة الرئيس هادي إلى عدن، محذرا من نتائج كارثية تنتظرهم في حال لم يقوموا بذلك.

وعقب استقالة الرجل الثاني في حكومة هادي، عبدالعزيز جباري، من منصبيه، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخدمة، الشهر الماضي، أكد أن هادي لا يستطيع العودة إلى عدن. معبرا عن أمله في أن يتم معاملته باحترام.