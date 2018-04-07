بالفيديو... الجيش السوري يدك مقرات الجماعات المسلحة في دوما ردا على الاعتداءات الأخيرة

ردت وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على اعتداءات مسلحي "جيش الإسلام" المنتشرين في مدينة دوما بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية " سانا " بأنه "بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة للمرابض والمواقع التي يطلق إرهابيو جيش الإسلام منها القذائف على دمشق، نفذت وحدات من الجيش عمليات قصف مركزة براجمات الصواريخ والطيران الحربي أسفرت عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد".

واستهدف مسلحو "جيش الإسلام"، أمس ومنذ ساعات الصباح الأولى، الأحياء السكنية في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون ما تسبب بمقتل وجرح عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية في محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.

وذكرت "سانا" أن المعلومات الميدانية تؤكد استمرار الرد بالأسلحة المناسبة على مسلحي "جيش الإسلام" حتى يوقفوا اعتداءاتهم بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها ويرضخون بالعودة إلى تنفيذ بنود اتفاق دوما وفي مقدمتها تحرير المختطفين بالكامل.

وكان مصدر عسكري أكد، أمس لـ"سانا"، أن مسلحي "جيش الإسلام" يعرقلون "اتفاق دوما" ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في المدينة.

وذكرت "سانا" أن الاتفاق "يقضي بإخراج مسلحي جيش الإسلام إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين وعودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة".