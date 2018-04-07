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14:37 07 أبريل/ نيسان 2018
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    3 إصابات باستهداف "جيش الإسلام" حي المزة 86 بدمشق بـ3 قذائف صاروخية

    © Sputnik. HASSAN HASHEM
    العالم العربي
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    أكد مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق أن مسلحي "جيش الإسلام" أطلقوا 3 قذائف صاروخية على حي المزة 86 في العاصمة السورية، أدت إلى 3 إصابات في صفوف المدنيين بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

    دوما
    © Sputnik. HASSAN HASHEM
    بالفيديو... الجيش السوري يدك مقرات الجماعات المسلحة في دوما ردا على الاعتداءات الأخيرة
    وتواصل وحدات الجيش العربي السوري ردها بمختلف أنواع الأسلحة على اعتداءات مسلحي "جيش الإسلام" المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية.

    وذكر شهود عيان، من ضاحية الأسد السكنية بريف دمشق، أن القذائف بدأت تنهال على مباني الضاحية منذ ساعات النهار الأولى من اليوم السبت.

    وقال أحد الشهود المقيمين في الضاحية، التي تتموضع مقابل مدينة دوما تماما وعلى بعد مئات قليلة جدا من الأمتار من المعارك الدائرة هناك بين الجيش العربي السوري والمسلحين، إنه منذ سقوط القذائف الأولى على المباني السكنية للضاحية، قام الجيش السوري بالرد الأول خلال أقل من 30 دقيقة من اعتداءات "جيش الإسلام".

    بدوره قال شاهد آخر لـ"سبوتنيك" إن الجيش السوري يستخدم مختلف أنواع الأسلحة في رده على مسلحي "جيش الإسلام"، مستخدما الطيران الحربي والمدفعية والرشاشات الثقيلة. وهو ما كان واضحا من خلال تحليق الطيران في الأجواء وأصوات المدفعية الرابضة في محيط مواقع تحصن المسلحين. على حد وصف الشاهد.

    وفي اتصال هاتفي لـ"سبوتنيك" مع مجموعة من أهالي ضاحية الأسد، أكدوا خلاله مطالبتهم للجيش السوري بضرورة متابعته للعملية العسكرية في دوما حتى يزول خطر القذائف التي تنهال على المدنيين في أي مكان على مدينة دمشق وريفها… وحتى يرضخ مسلحو "جيش الإسلام" لـ"اتفاق دوما" وإطلاق سراح المختطفين في سجون المسلحين.    

    وفي أحدث إحصائية لضحايا اعتداءات "جيش الإسلام" على المدنيين في دمشق وريفها، قالت "سانا": "ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة وأصيب 32 مدنيا بجروح جراء استهداف إرهابيي جيش الإسلام بالقذائف أحياء سكنية في مدينة دمشق".

    وبين مدير الهيئة العامة لمشفى المواساة، الدكتور عصام زكريا الأمين، أن "قسم الإسعاف في المشفى استقبل منذ صباح اليوم جثامين 6 شهداء من المدنيين بينهم طفلة و32 مدنيا أصيبوا بجروح بينهم 10 إصاباتهم بليغة منها بتر أطراف وحالتا شلل نتيجة إصابة العمود الفقري وجروح بليغة في الوجه والبطن".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, قتلى وجرحى مدنيين, عملية دوما, سقوط قذائف صاروخية, الجيش العربي السوري, جيش الإسلام, سوريا
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