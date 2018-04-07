البرازيل: الرئيس الأسبق يتحدى قضاء بلاده ويحشد مؤيديه

وأحاط آلاف من مؤيدي لولا وأعضاء حزب العمال، الذي ينتمي له، بمقر الاتحاد الواقع بإحدى المناطق الصناعية في ساو باولو مرتدين قمصانا حمراء وملوحين برايات حمراء.
وأثنت الحشود رجال الشرطة عن اعتقال لولا بعد انتهاء المهلة التي حددها القاضي. وقالت الشرطة إنها لن تعتقله أثناء الليل في وقت بدأت فيه مفاوضات لإنهاء الأزمة بأسلوب ملائم.
وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن المفاوضات بين لولا والشرطة "مستمرة وإن عليه التوصل إلى اتفاق اليوم السبت".
كان الفريق القانوني للرئيس السابق قدم طلبا للمحكمة العليا أمس الجمعة لتعليق أمر سجنه.
وألقى مؤيدو لولا المحتشدين في الشوارع المحيطة باتحاد العمال خطابات حماسية وصفوا خلالها القضية ضده بأنها سياسية.
وبدأ لولا (72 عاما) حياته السياسية قبل ما يقرب من أربعة عقود من مقر الاتحاد الذي يتحصن به حاليا.
وأصدرت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، الخميس، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسب ما أوردته قناة تلفزيون غلوبو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)