البرازيل: الرئيس الأسبق يتحدى قضاء بلاده ويحشد مؤيديه

تحصن الرئيس البرازيلي اليساري الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الليلة الماضية بمقر اتحاد عمال الصلب في أزمة مع الشرطة، بعد أن صدر بحقه أمر اعتقال يتعلق بتهم فساد.

وأمر قاض بأن يسلم لولا نفسه للشرطة بعد ظهر أمس الجمعة لتنفيذ حكم ضده بالسجن لمدة 12 عاما، بعد إدانته بتقاضي رشا، الأمر الذي سينهي على الأرجح التاريخ السياسي لأول رئيس للبرازيل من الطبقة العاملة كما يقضي على آماله في العودة إلى السلطة.

وأحاط آلاف من مؤيدي لولا وأعضاء حزب العمال، الذي ينتمي له، بمقر الاتحاد الواقع بإحدى المناطق الصناعية في ساو باولو مرتدين قمصانا حمراء وملوحين برايات حمراء.

وأثنت الحشود رجال الشرطة عن اعتقال لولا بعد انتهاء المهلة التي حددها القاضي. وقالت الشرطة إنها لن تعتقله أثناء الليل في وقت بدأت فيه مفاوضات لإنهاء الأزمة بأسلوب ملائم.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن المفاوضات بين لولا والشرطة "مستمرة وإن عليه التوصل إلى اتفاق اليوم السبت".

كان الفريق القانوني للرئيس السابق قدم طلبا للمحكمة العليا أمس الجمعة لتعليق أمر سجنه.

© REUTERS/ STRINGER اغلبيه أعضاء المحكمة العليا في البرازيل يصوتون لصالح سجن الرئيس السابق للبلاد

ويحظر القانون الانتخابي في البرازيل ترشح المدان بارتكاب جريمة لمدة ثماني سنوات في انتخابات الرئاسة.

وألقى مؤيدو لولا المحتشدين في الشوارع المحيطة باتحاد العمال خطابات حماسية وصفوا خلالها القضية ضده بأنها سياسية.

وبدأ لولا (72 عاما) حياته السياسية قبل ما يقرب من أربعة عقود من مقر الاتحاد الذي يتحصن به حاليا.

وأصدرت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، الخميس، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسب ما أوردته قناة تلفزيون غلوبو.