مركز المصالحة: مسلحو "جيش الإسلام" أطاحوا بقادتهم الذين تفاوضوا للخروج من دوما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مسلحي "جيش الإسلام" أطاحوا بقادة التنظيم الذين تفاوضوا بخصوص الخروج من مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مؤكدة أن عناصر التنظيم يمنعون مدنيي دوما من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.

© Sputnik. HASSAN HASHEM بالفيديو... الجيش السوري يدك مقرات الجماعات المسلحة في دوما ردا على الاعتداءات الأخيرة

موسكو — سبوتنيك . كما أشار المركز الروسي إلى أن مسلحي التنظيم يمنعون مدنيي دوما من مغادرة المدينة ويطلقون النار على المتظاهرين.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو:

"تدهور الوضع أمس في دوما، مسلحو "جيش الإسلام" نفذوا هجمات ضد الجيش السوري، بالمدافع الهاون والصواريخ، خلال اليومين الماضيين، تم إطلاق 25 قنبلة وصاروخ على المناطق السكنية في العاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح 42 أخرين، وقد تكثف القصف بشدة ".

وأشار الجنرال إلى أن مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما أطاحوا بقادتهم الذين شاركوا في المفاوضات حول خروج التنظيم منها وأقدموا على انتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.