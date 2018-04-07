مركز المصالحة: مسلحو "جيش الإسلام" أطاحوا بقادتهم الذين تفاوضوا للخروج من دوما

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو:
"تدهور الوضع أمس في دوما، مسلحو "جيش الإسلام" نفذوا هجمات ضد الجيش السوري، بالمدافع الهاون والصواريخ، خلال اليومين الماضيين، تم إطلاق 25 قنبلة وصاروخ على المناطق السكنية في العاصمة السورية، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح 42 أخرين، وقد تكثف القصف بشدة ".
وأشار الجنرال إلى أن مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما أطاحوا بقادتهم الذين شاركوا في المفاوضات حول خروج التنظيم منها وأقدموا على انتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)