دعوة "غير مسبوقة" من حاكم دبي لمواطن إماراتي

في خطو غير مسبوقة منه، دعا حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحد مواطني الإمارات، لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وسيشهد الاجتماع، الذي يعقد غدا الأحد 8 أبريل/ نيسان، استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

محمد بن راشد يدعو المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً الاحد أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة #الإمارات — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 7, 2018

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والمواطن هو علي المزروعي، الذي تداول اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد المداخلة الهاتفية، التي أجراها مع برنامج إذاعي في إمارة عجمان، وقام المذيع بالتحدث معه بحدة، بعدما شكا من أوضاعه المعيشية.

وبعد إذاعة البرنامج، أصدر حاكم عجمان، قرارا بوقف المذيع عن العمل، بينما أمر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بتوفير كل متطلبات المواطن، وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة ورفع تقرير عاجل لمكتبه بذلك.

© AFP 2018/ STR بالفيديو... رد فعل مواطن إماراتي بعد حل حاكم دبي لأزمته المعيشية

وأوضح المزروعي أن مداخلته الخميس 28 مارس/ آذار عبر برنامج البث المباشر في ''الرابعة والناس'' على إذاعة عجمان، جاءت نظرا لظروفه المعيشية الصعبة، إذ أنه لم يكن باستطاعته تلبية كافة الاحتياجات المنزلية والأسرية لأبنائه.

وأوضح المزروعي أن لديه تسعة أبناء، وأنه يتقاضى 13 ألف درهم إماراتي، يدفع جزءا منها لفاتورة الكهرباء ولراتب الخادمة، بالإضافة إلى المصاريف الجامعية لأبنائه في كليات التقنية وفي المدارس الحكومية.

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والحياة المعيشة بشكل عام، أثر سلبا على حياته، ولم يعد يستطع توفير أي مبالغ مالية من الراتب.