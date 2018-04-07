بالصور... ابن سلمان يبشر السعوديين من مقر "أبل"

زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقر شركة "أبل" في وادي السيليكون في مدينة سان فرنسيسكو، اليوم السبت 7/أبريل/ نيسان، ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى ابن سلمان برئيس الشركة تيم كوك، واستعرضا أوجه الشراكة، من خلال عدد من المشاريع، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في السعودية، وإثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية، وهو ما يعزز من تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

اجتماع سمو #ولي_العهد مع أبل بحث خلاله إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF pic.twitter.com/oBNoWpHgaP — واس (@spagov) April 7, 2018

​

كذلك شهد اللقاء بحث فرص العمل وتمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.

كما اطلع ولي العهد السعودي، خلال الزيارة، على العروض التقنية المقدمة من "أبل"، في مجال الصحة والتعليم والتسويق.

سمو #ولي_العهد بحث خلال زيارته أبل فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.#محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF pic.twitter.com/NVIIQeQIDB — واس (@spagov) April 7, 2018

​

كذلك زار بن سلمان مسرح ستيف جوبز، واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة، التي تعمل عليها "عملاقة التكنولوجيا الأمريكية".

سمو #ولي_العهد يطلع على العروض التقنية لشركة أبل في مجالات التعليم والصحة والتسويق، ويزور مسرح ستيف جوبز ويستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة. #محمد_بن_سلمان_سان_فرانسيسكو#CrownPrinceinSF pic.twitter.com/N2xSqvinF0 — واس (@spagov) April 7, 2018

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez رئيس "أبل" يخالف ستيف جوبز في أحد أبرز القضايا "الحساسة"

وفي سياق متصل، ​لم يرغب أن ينهي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، زيارته إلى الولايات المتحدة من دون أن يزف نبأ سارا إلى المواطنين السعوديين، وكان في تلك المرة عن طريق أحد شركة أمريكية كبرى متخصصة في التجارة الإلكترونية.

قد أعلنت شركة "أمازون" عن عدد من الوظائف في مدينتي الرياض وجدة، عقب اللقاء الذي جرى بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لـ"أمازون" جيف بيزوس، في سياتل الأمريكية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وطلبت "أمازون" موظفين بدوام كامل في مجال التجارة الإلكترونية، كما أضاف "سوق.كوم" المملوك لـ"أمازون" عددا من الوظائف للسعوديين وأخرى في دبي.