القوات تقترب من مسقط رأسه...الحوثي يهاجم "خونة" ويصدر قرارا عاجلا

ذكرت صحيفة "المشهد اليمني" أن قوات الجيش اليمني اقتربت من مسقط رأس عبدالملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

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ونقلت الصحيفة عن "مصدر مقرب من قيادي حوثي كبير" تفاصيل اجتماع عقده الحوثي مع قيادات عسكرية كبرى في الجماعة، بالتزامن مع العمليات العسكرية.

وقال المصدر إن الحوثي "حذر خلال الاجتماع من الاعتماد على القبائل اليمنية في في مواجهة قوات الجيش الوطني. مالي البلاد.

ووصف زعيم "أنصار الله، رجال القبائل بأنهم "خونة وبياعين" بحسب المصدر.

ولفت إلى أن الحوثي وجه بقتل المتراجعين والمنسحبين من جبهات القتال، وخاصة من أبناء القبائل، خوفا من انقلابهم على جماعته والذهاب للقتال في صفوف قوات الشرعية.

وقال زعيم "أنصار الله" إنه "يتعامل مع القبائل بحذر منذ البداية، ويتوقع خيانتهم في أية لحظة إذا وجدوا مصالحهم مع الآخرين"، بحسب المصدر ذاته.

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وأشار المصدر إلى أن حديث الحوثي أظهر مدى تخبطه وخوفه من اقتراب العمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني من مسقط رأسه.

وأعلنت قوات الجيش اليمني بدء المرحلة الثانية من عملية "قطع رأس الأفعى" العسكرية في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لجماعة "أنصار الله" وزعيمها عبدالملك الحوثي.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم" تستهدف العمليات الوصول إلى منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غرب صعدة، فيما تمكنت من فرض حصار من ثلاث جهات على منطقة مديد مركز مديرية نهم، وواصلت عملياتها العسكرية في ميدي بمحافظة حجة وقانية والملاجم في البيضاء، مع تمكن مقاتلات التحالف من تدمير مخازن أسلحة ومواقع سرية لـ"أنصار الله" في مناطق عدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن المرحلة الثانية من "قطع رأس الأفعى" العسكرية، باتت على مشارف مسقط رأس الحوثي في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غرب المحافظة، بعد السيطرة على معسكر الكمب وسوق الملاحيط في مديرية الظاهر القريبة من حيدان.