سانا: انهيار في الصفوف الأمامية للمسلحين وسط تقدم للجيش السوري بمزارع دوما

اقتحمت وحدات من الجيش العربي السوري الخطوط الأمامية لمسلحي "جيش الإسلام" في مزارع دوما بالغوطة الشرقية.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات الجيش اقتحمت خطوط إرهابيي "جيش الإسلام" الأمامية في مزارع دوما بعد توجيه ضربات دقيقة ومركزة وسط حالة من الانهيار والفوضى في صفوفهم.

وردت وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة المناسبة على اعتداءات مسلحي "جيش الإسلام" المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وأفاد مراسل "سانا" بأنه بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة للمرابض والمواقع التي يطلق إرهابيو "جيش الإسلام" منها القذائف على دمشق، نفذت وحدات من الجيش عمليات قصف مركزة براجمات الصواريخ والطيران الحربي أسفرت عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.

يتبع…