مصدر رسمي: إرهابيو "جيش الإسلام" في انهيار وإعلامهم يستعيد فبركات الكيميائي

أكد مصدر سوري رسمي أن إرهابيي "جيش الإسلام" في حالات انهيار مشيرا إلى أن أذرعهم الإعلامية تستعيد فبركات الكيميائي في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

© Sputnik. HASSAN HASHEM التلفزيون السوري: تحرير المخطوفين أحد أهداف العمل العسكري في دوما

وقال المصدر بحسب وكالة "سانا" "إن الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيميائية كما تدعي وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب.

وأشار المصدر إلى أن مسرحيات الكيميائي لم تنفع في حلب ولا في بلدات الغوطة الشرقية ولن تنفع الإرهابيين ورعاتهم اليوم "فالدولة السورية مصممة على إنهاء الإرهاب في كل شبر من أراضيها".

وذكر المصدر السوري أن مسرحية الكيميائي والغازات السامة عادة عند التنظيمات الإرهابية كلما قاربت على الانهيار أمام ضربات الجيش العربي السوري.

وكان مسلحو "جيش الإسلام" نقضوا أمس الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الفائت والقاضي بإخراجهم من دوما باتجاه جرابلس وقاموا بالاعتداء بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على أنحاء متفرقة من دمشق ومحيطها.

وتسببت هذه الاعتداءات بمقتل وجرح عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال ما استدعى قيام الجيش العربي السوري بالرد على هذه الاعتداءات ودك معاقل ومقرات التنظيم ومرابض الهاون التي تستخدم للاعتداء على المدنيين في دمشق.