على غرار فيلم Terminator... دول عربية تسعى لامتلاك روبوتات قاتلة

ووفقا لما نشرته صحيفة "الغارديان"، تسعى شركة "هانهوا سيستمز" للصناعات الدفاعية، لإنتاج روبوتات قتالية متكاملة.
ودعت أكثر من 20 دولة إلى فرض حظر كامل على الروبوتات القاتلة، حيث يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في الجيوش حول العالم مخاوف من وضع مشابه لفيلم The Terminator.
وتعد شركة "هانهوا" من أكبر مصنعي الأسلحة في كوريا الجنوبية، وتقوم بتصنيع الذخائر العنقودية المحظورة في 120 دولة.
وتقوم الشركة بتصنيع روبوت قتالي قادر على اكتشاف الأهداف على بعد يصل إلى ثلاثة كيلومترات، كما زعمت الصحيفة أنه من ضمن زبائن الشركة الساعين لشراء الروبوت الذي تمت تجربته على الحدود مع كوريا الشمالية، دول عربية على من بينها الإمارات وقطر.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)