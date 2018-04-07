قذائف إرهابيي جيش الإسلام تعكر صباح دمشق

وأفاد مراسل "سبوتنيك" عن سقوط قذيفة هاون صباح اليوم على شارع الفارابي بالقرب من مكتب "سبوتنيك"، ما أسفر عن إصابة شخص في العقد السابع من العمر، بالإضافة إلى أضرار مادية في المكان.

وفي حي المزة 86 كان العدد الأكبر من القذائف منذ ظهر الأمس وحتى اليوم، حيث سقطت عشرات القذائف، أسفرت إحداها صباح اليوم عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين.

واستهدفت القذائف مناطق عديدة في العاصمة ومحيطها، كساحة الأمويين ومنطقة الربوة والمزرعة.

كما أفاد مصدر طبي باستشهاد 8 أشخاص بينهم طفلة أشلاء، وجرح 35 آخرين.