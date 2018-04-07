جواسيس في الحكومة الجزائرية

حذرت الجزائر في مراسلة رسمية كافة الوزارت وأعضاء الحكومة وموظفي الدولة، من جواسيس قد يصلون إليهم عبر الإنترنت.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST وثائق سرية تكشف كيف سعى جاسوس للإيقاع بترامب

وطالبت مصالح الوزارة الأولى، كافة الوزارة من انتشار تطبيق "خبيث" عبر الإنترنت، وتحديدا موقع فيسبوك وماسنجر، ويعتمد التطبيق على "هويات نسائية وهمية، تستهدف سرقة جميع بيانات الضحايا"، حسب صحيفة الشروق الجزائرية

ووجه الوزير أحمد أويحيي رسالة إلى أعضاء الحكومة، أكد فيها أن التحذير جاء بناء على تقرير من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وأشار تقرير وزارة الدفاع إلى "حملة جديدة للتجسس السيبراني، تستهدف عدة دول منها الجزائر".

ويستخدم الجواسيس حسابات مزيفة على فيسبوك، بأسماء نساء وهمية، ويستطيعون من خلال تطبيق، الوصول إلى المعلومات الحساسة الخاصة بالأشخاص المستهدفين.

وتعتبر المواقع الجغرافية وسجلات المكالمات والصور أهم ما يريد الجواسيس معرفته عن الأشخاص المستهدفين.

وخص أحمد أويحيي أعضاء الحكومة بالحذر من التطبيق أو التعامل مع أى تطبيق مجهول، مخافة وقوع بمعلومات حساسة تخص الدولة.