جواسيس في الحكومة الجزائرية

ووجه الوزير أحمد أويحيي رسالة إلى أعضاء الحكومة، أكد فيها أن التحذير جاء بناء على تقرير من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.
وأشار تقرير وزارة الدفاع إلى "حملة جديدة للتجسس السيبراني، تستهدف عدة دول منها الجزائر".
ويستخدم الجواسيس حسابات مزيفة على فيسبوك، بأسماء نساء وهمية، ويستطيعون من خلال تطبيق، الوصول إلى المعلومات الحساسة الخاصة بالأشخاص المستهدفين.
وتعتبر المواقع الجغرافية وسجلات المكالمات والصور أهم ما يريد الجواسيس معرفته عن الأشخاص المستهدفين.
وخص أحمد أويحيي أعضاء الحكومة بالحذر من التطبيق أو التعامل مع أى تطبيق مجهول، مخافة وقوع بمعلومات حساسة تخص الدولة.
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