بالفيديو... جانب من عمليات الجيش السوري في دوما

أظهرت مقاطع فيديو مصورة من منطقة ضاحية الأسد السكنية المقابلة لمسرح المعارك الدائرة بين الجيش السوري ومسلحي "جيش الإسلام" في دوما بالغوطة الشرقية، القصف الذي يقوم به الجيش السوري على معاقل التنظيم.