بالفيديو... ماذا قال عزة الدوري نائب صدام حسين عن محمد بن سلمان والسيسي

خرج نائب الرئيس العراقي السابق، عزة الدوري، في كلمة مصورة وجهها إلى الشعب العراقي اليوم السبت 7 أبريل/ نيسان.

وقال الدوري إن السعودية تتعرض لنفس مؤامرة العراق، وأن "ترامب لن يضرب إيران".

وخرج الدوري في كلمته بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس حزب البعث الإشتراكي، موجها الشكر لـ"جيش رجال الطريقة النقشبندية"، والمجلس السياسي العام لأحرار العراق، كما ذكر الدوري في كلمته ثورة 1952 في مصر.

وقال إن حزب البعث يقدس حرية الاجتماع والفن، ويعتبرها العوامل الحاسمة فى تطوير المجتمع.

وهاجم الدوري ما اسماها بـ"الميليشيات الإيرانية" في العراق، والقائمين على العملية السياسية في بغداد "مهددا بإعلان حرب اضطرارية إن لم يتم تلبية مطالبهم-أي هو من معه-".

بالفيديو.. رسالة من عزة الدوري إلى السعوديةhttps://t.co/beh3R0Mzfu pic.twitter.com/LHQtlwyHOQ — صحيفة السبيل (@assabeeldotnet) April 7, 2018

وأضاف الدوري في كلمته أن الولايات المتحدة الأمريكية سحقت المدن العراقية بشكل مباشر.

وشكر نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فرنسا لموقفها "الإنساني" من الغزو العراقي.

⭕️المطلوب للعدالة #عزة_الدوري في كلمة له بالذكرى 71 لميلاد البعث المحظور::

🔹ترامب لن يضرب ايران حتى يوم القيامة..

لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا والأمة ثانيا، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئا ولو وقفت معها دول العالم. pic.twitter.com/fPo6LWWjyu — الحشد الاعلامي (@alhashd_Media) April 7, 2018

واعتبر الدوري تنظيم "داعش" المؤامرة الكبرى التي تريد "تفكيك الأمة العربية ونضالها الوحدوي".

وأشاد الدوري بالسعودية والملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي اعتبره الدوري "صمام أمان لمصر" مع الجيش، كما قال إن الأمير الكويتي "حكيم وخبير".

مفاجأة: نائب صدام عزة الدوري يلقي خطابًا يصف فيه أمير الكويت بالحكيم والخبير — https://t.co/gT31Kf4Lww pic.twitter.com/u6WdEfgBSG — النخبة الاخبارية (@NokhbahNews) April 7, 2018

وزعم عزة الدوري أن الخليج يتعرض لمؤامرة أمريكية إيرانية "لتفتيته"، ودعا الدول الخليجية وقادتها لحل الأزمة بينهم.

ومرت 15 سنة على سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003.

وغزت القوات الأمريكية العراق في 20 مارس/ آذار عام 2003، وتسبب ذلك في انهيار نظام الرئيس صدام حسين الذي حكم العراق لمدة 24 عاما، وقتل 4500 جندي أمريكي خلال الغزو، ومئات الآلاف من العراقيين، كما أعدم صدام حسين بعد محاكمته في 2006.