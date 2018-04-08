بالصور... محمد بن سلمان في زيارة "غامضة" لرئيسين أمريكيين

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن الزيارة، ولم يلتق ولي العهد بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

كما التقى ولي العهد بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك ذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية، حسب وكالة الأنباء السعودية .

وأقيمت مأدبة غداء احتفاء بزيارة ولي العهد السعودي.

ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من المسؤولين الأمريكيين في كافة المجالات.

كما زار محمد بن سلمان عدد من الولايات الأمريكية، والتقى بصناع السينما والمال الأمريكيين.