بالصور... محمد بن سلمان في زيارة "غامضة" لرئيسين أمريكيين

كما التقى ولي العهد بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، وذلك ذلك بمنزل الرئيس بوش الأب في مدينة هيوستن الأمريكية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل عن الزيارة، ولم يلتق ولي العهد بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور رئيسي أميركا الأسبقين جورج بوش الأب وجورج بوش الأبن، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر#ولي_العهد_في_هيوستن #CrownPrinceinHOUSTON#عاجل pic.twitter.com/fjz4NsUl0O— جريدة الرياض (@AlRiyadh) April 7, 2018
وأقيمت مأدبة غداء احتفاء بزيارة ولي العهد السعودي.
ويزور ولي العهد السعودي الولايات المتحدة الأمريكية منذ 19 مارس/ آذار الماضي، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من المسؤولين الأمريكيين في كافة المجالات.
كما زار محمد بن سلمان عدد من الولايات الأمريكية، والتقى بصناع السينما والمال الأمريكيين.
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