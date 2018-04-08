واشنطن تراقب الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية

أعلن متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأينا الكثير من التقارير المقلقة لنا جدا اليوم في فترة ما بعد الظهر، حول هجوم محتمل آخر باستخدام الأسلحة الكيميائية بالقرب من مستشفى في مدينة دوما السورية. تقارير عدد من الجماعات والعاملين في المجال الطبي على الأرض توضح مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة المئات بجروح، وأن العديد من الأسر بينهم أطفال كانوا يختبئون في الملاجئ لكن من المرجح أنهم قد قتلوا".

© Sputnik. HASSAN HASHEM بالفيديو... جانب من عمليات الجيش السوري في دوما

وأضاف المتحدث، "ما زلنا نتلقى التقارير ونقيم المعلومات عن الهجوم المفترض".

وفي الوقت نفسه، ذكر أن "الاستخدام السابق للأسلحة الكيميائية من قبل السلطات السورية لا يخضع للشك". كما ألقى باللوم على روسيا بشأن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وتابع قائلا، "وكما قلنا سابقا، فإن المسؤولية النهائية عن الهجمات الوحشية على عدد لا يحصى من السوريين باستخدام الأسلحة الكيميائية تقع على روسيا. فحماية روسيا للرئيس السوري بشار الأسد، وعدم القدرة على وقف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا تدعو إلى السؤال حول (روسيا) والتزامها بحل الأزمة بأكملها"..

هذا وكانت الحكومة السورية قد دحضت مراراً تهم استخدام الأسلحة الكيماوية وحملت المسؤولية على المسلحين، كما رفضت روسيا أيضا اتهامات الولايات المتحدة وأعلنت أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.