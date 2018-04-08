واشنطن: يجب تقديم الأسد إلى العدالة

حثت الولايات المتحدة روسيا على المساعدة في منع المزيد من الهجمات الكيميائية في سوريا، رغم أنها في نفس الوقت اتهمت موسكو مجددا بدعم السلطات السورية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت في بيان: "تدعو الولايات المتحدة روسيا لوقف دعمها غير المشروط للسلطات السورية والعمل مع المجتمع الدولي لمنع المزيد من الهجمات الكيميائية الهمجية".

في الوقت نفسه، اتهمت الولايات المتحدة مجددا بشكل غير مباشر السلطات في سوريا وموسكو بهجمات غير مؤكدة باستخدام الأسلحة الكيميائية

وأضافت ناويرت، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في مدينة دوما السورية، حيث ظهرت تقارير عن عدد كبير من ضحايا هجوم كيميائي.

وأوضحت، "هذه التقارير، إذا تأكدت، فهي مرعبة وتتطلب رداً فورياً من طرف المجتمع الدولي… يجب تقديم الأسد وأولئك الذين يدعمونه إلى العدالة، وينبغي منع أية هجمات أخرى على الفور".

وأشارت إلى أن روسيا، بدعمها القوي للحكومة السورية، هي المسؤولة في النهاية عن هذه الهجمات الوحشية".

هذا وكانت الحكومة السورية قد دحضت مراراً تهم استخدام الأسلحة الكيماوية وحمّلت المسؤولية على المسلحين. ورفضت روسيا أيضا اتهامات الولايات المتحدة وأعلنت أنها تؤيد التحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.