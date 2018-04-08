الجيش المصري يعلن 18 تطورا جديدا في عملية سيناء

كشف الجيش المصري، في بيانه الجديد رقم 18، صباح اليوم الأحد 8 إبريل/ نيسان، عن 18 تطورا جديدا في عملية "سيناء 2018"، التي بدأها منذ عدة أسابيع، ضد التنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء.

وقال بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ، العقيد تامر الرفاعي، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه: "استكمالا للمعارك النبيلة التي يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة، والنجاحات المتتالية في ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، أسفرت العمليات عن النتائج الآتية:

— استهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن القضاء على 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.

— القضاء على عنصر تكفيري عثر بحوزته علي مبالغ مالية، وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من جوهر الحشيش بشمال سيناء.

— تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع مختلفة تستخدمها العناصر الإرهابية.

— ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

— تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية، ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية، ودوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر بالإضافة الى محطه إرسال.

— اكتشاف عناصر المهندسين العسكريين 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، وتم تفجيرها.

— القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص.

— اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

- تستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الإستراتيجية، وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابية.

— تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، وتم تنظيم أكثر من 584 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

— فى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالي الشرقي، تم اكتشاف وتدمير عددا من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء.

— ضبط عربتين بداخلهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، بالاضافة إلى أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء، ونفق الشهيد أحمد حمدي.

— على الاتجاه الغربي، تم ضبط عربة دفع رباعي بها بندقيتان قناصتان وكميات من الذخائر.

— وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية.

— ضبط أفراد ينتمون إلى الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب في اتجاه الجنوب.

واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية نفذت القوات الأعمال التالية:

— انتشار عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.

— تلبية المطالب والاحتياجات التموينية، ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء، حيث تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية.

— فتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكافة المواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

وحسب البيان،

"تواصل القوات المسلحة والشرطة جهودهما للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية، متمسكين بعقيدتهم الراسخة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم".