وفاة معتقل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت مؤسستان تتابعان شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد 8 أبريل/ نيسان، أن جريحا فلسطينيا توفي اليوم في مستشفى إسرائيلي، بعد أسبوع من إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، خلال مشاركته في فعاليات "مسيرات العودة".

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حدود غزة إلى عشرة

القاهرة- سبوتنيك . وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إن "المعتقل الجريح محمد صبحي عنبر( 46عاما) استشهد صباح اليوم في مستشفى مئير الإسرائيلي".

وأضاف أن "الشهيد عنبر أصيب في يوم 2 أبريل الجاري برصاص قوات الاحتلال أمام حاجز جبارة العسكري قرب محافظة طولكرم قبل أن ينقل لاحقا إلى مستشفى مئير".

وحملت "هيئة شؤون الأسرى"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الجريح عنبر، مؤكدة أن "ما جرى بحقه جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم ينفذها الاحتلال وأجهزته بحق الفلسطينيين".

وأوضحت أنه بمقتل عنبر "يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ 214 شهيدا".ولم يصدر تعقيبا من الجهات الإسرائيلية حول ملابسات وفاة الجريح الفلسطيني.

ومسيرات العودة انطلقت إحياء لذكرى "يوم الأرض" وهو يوم يحييه الفلسطينيون في الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام، وتعود أحداثه لآذار 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.