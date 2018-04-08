"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا جديدا على الأراضي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم الأحد، 8 أبريل/ نيسان، إطلاق صاروخ بالستي على خميس مشيط بمنطقة عسير، جنوبي السعودية.

ووفقا لقناة " المسيرة " التابعة للجماعة، فإن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على لواء الرادارات في خميس مشيط بعسير".

يأتي ذلك بعد يومين من إطلاق، صاروخا باليستيا من ذات الطراز على معسكر قوة الواجب السعودي في نجران، كما أطلقت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، صاروخا باليستيا من نوع " بدر1" المصنع محليا على خزانات شركة أرامكو النفطية بجيزان.